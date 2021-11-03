Isparta'da kadın polislere afet çadırı kurma eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da kadın polislere afet çadırı kurma eğitimi verildi

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da kadın polislere afet çadırı kurma eğitimi verildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, afet çadırı kurma eğitimi aldı.

ISPARTA (AA) - Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, afet çadırı kurma eğitimi aldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen eğitimde, personele afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış biçimleri anlatıldı.

AFAD ekipleri, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında düzenlenen eğitimlerde, 85 kadın polise afetlere hazırlık amacıyla çadır kurma eğitimi verdi.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title