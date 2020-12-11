Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
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Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı

11.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:03

Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı 3 dakikada eve giden polis 1 saat boyunca kadının kapıyı açmasını bekledi Alkollü kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü Isparta'da sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir...

Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı

3 dakikada eve giden polis 1 saat boyunca kadının kapıyı açmasını bekledi

Alkollü kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

ISPARTA - Isparta'da sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadının Acil Destek İhbar Sistemiüzerinden ihbarda bulunması üzerine polis harekete geçti. Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı.

Olay dün akşam 21.40 sıralarında Bağlar Mahallesi 2705 Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. KADES üzerinden ihbar gelmesi üzerine polis harekete geçti. İhbarda bulunan kadının sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Azime K. olduğu anlaşıldı. 3 dakikada olay yerine giden polis, 1 saat boyunca kadının müzik sesi gelen evinin kapısını açmasını bekledi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrıldı. Azime K., çilingir açmadan kapıyı açtı. Kapıyı açmasının ardından evin içerisinde intihar girişimine kalkışan Azime K.'yı polis engelledi.

Evde başka biri olup olmadığına bakıldı

Öte yandan polis, kapının uzun süre açılmamasından şüphelenerek, evde başka birinin olup olmadığı konusunda incelemede bulundu. Yapılan incelemede kadının erkek arkadaşıyla tartışmasının ardından alkol aldığı ve bu sırada telefonundaki KADES ihbar butonuna bastığı belirlendi. Azime K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı
Uzun süre evin kapısını açmayan kadının alkol aldıktan sonra KADES butonuna bastığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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