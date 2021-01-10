Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza kesildi
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Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza kesildi

10.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:16
Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza kesildi

Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza uygulandı.

Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yaptığı kontrollerde 4 kişinin ormanlık alanda yaban keçisi ve tavşan avladığı belirlendi.

Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 52 bin 781 lira ceza kesildi, tüfeklerine el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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