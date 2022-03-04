Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı - Haberler

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Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 2 kişi yakalandı

Isparta'da kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan bir ikamet ve araçta bin 310 paket doldurulmuş makaron, 2bin 520 paket boş makaron, 51 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 160 paket gümrük kaçağı sigara filtresi, 290 adet tekrar kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi, ele geçirildi. Kaçak ürünlere polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Isparta, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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