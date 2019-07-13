Isparta'da kaçak silah operasyonu
Isparta'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Gelendost Yenice köyünde kaçak silah satacağı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, S.G (57) ve B.G. (29) gözaltına aldı.
Aramada 5 tabanca, 5 şarjör, 69 tabanca fişeği ve bıçak ele geçirildi.
Kaynak: AA
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