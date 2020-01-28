Isparta'da kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 788 lira ceza

28.01.2020 21:04 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:22

Isparta'da Eğirdir Gölü'nden 1 ton 250 kilogram kaçak kerevit avlayan 2 kişiye, toplam 10 bin 788 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Gölü'nden kaçak avlanan kerevitlerin ticaretinin yapıldığı ve Konya'nın Akşehir ilçesine gönderileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, Gelendost ilçesi Madenli köyü mevkisinde durdurulan minibüste, 57 çuval içinde 1 ton 250 kilogram canlı kerevit ele geçirdi. Kaçak avlandıkları tespit edilen şüpheliler E.B. ve B.B'ye toplam 10 bin 788 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin el koyduğu kerevitler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığına ait bir bota alınarak doğal yaşamlarına bırakıldı.

Kaynak: AA