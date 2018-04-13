Isparta'da Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama İhaleleri

Isparta'daki iki sahada jeotermal kaynak arama ruhsatı ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmesi amacıyla ihale açıldı.

Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Isparta merkezde bulunan 400 hektarlık ve bin 600 hektarlık iki alana jeotermal kaynak arama ruhsatı ve doğal mineralli su arama ruhsatı verilmesi için açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların ihalesi, 24 Nisan Salı günü saat 11.00 ve 11.15'te Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 250 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 500 lira olarak belirlenen iki sahanın ihalesi için istekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edebilecek.