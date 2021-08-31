Isparta'da jandarmadan yasa dışı ekim yapan şahsa suçüstü
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Isparta'da jandarmadan yasa dışı ekim yapan şahsa suçüstü

Isparta'da jandarmadan yasa dışı ekim yapan şahsa suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da jandarma, yasa dışı ekim yaptığı belirlenen bir şahsı 3 kilo 260 gram kubar esrar ile suçüstü yakaladı.

Isparta'da jandarma, yasa dışı ekim yaptığı belirlenen bir şahsı 3 kilo 260 gram kubar esrar ile suçüstü yakaladı. Şahsın evinde de uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Senirkent ilçesinde bir şahsın yasa dışı ekim yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda B.G. isimli şahıs arazide 3 kilo 260 gram kubar esrar maddesi ile suçüstü yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 46 gram kubar esrar ve 45 gram kenevir tohumu ile bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. B.G. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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