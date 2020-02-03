Isparta'da, jandarmadan uyuşturucu operasyonu

03.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:26

ISPARTA'da, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 18 gram eroin ele geçirilirken, 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ile Eğirdir'de uyuşturucu madde olaylarına karşı yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 18 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, olaya karıştığı tespit edilen D.Ç., T.K., Y.A., S.Ü., M.Ç., M.B., M.A., S.G., M.G., A.Y., A.Ç., E.G., Ö.Ç. ve Ş.T. yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA