Isparta'da jandarma, okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı
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Isparta'da jandarma, okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

Isparta'da jandarma, okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da jandarma ekiplerince okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Isparta'da jandarma ekiplerince okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerin, çocukların suça sürüklenmesi ve zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla sıklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 350 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okul yöneticileriyle koordinasyon toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince suçtan korunma ve güvenlik konularında öğrencilere bilgilendirme yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve boyama kitabı hediye edilmiştir."

Isparta'da jandarma, okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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