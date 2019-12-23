Isparta'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Isparta'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:57
Isparta'da Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışma başlattı.


Ekipler, sorumluluk bölgelerinde düzenlendikleri operasyonda, 31 adet extacy hap, 1 gram metamfetamin ve 6 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Konuyla ilgili A.İ. (23) - S.B. (24) - Y.Ü. (25) - M.S. (21) - A.Ç. (30) - B.T. (21) - M.Ç. (21) - Y.Y. (18) ve Y.A. (21) gözaltına alındı.


Şüphelilerle ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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