Isparta'da işletmeyi tehdit yoluyla almaya çalışma iddiası: 3 gözaltı - Haberler
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Isparta'da işletmeyi tehdit yoluyla almaya çalışma iddiası: 3 gözaltı

Isparta'da işletmeyi tehdit yoluyla almaya çalışma iddiası: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir işletmeyi zorla ve tehdit yoluyla almaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da bir işletmeyi zorla ve tehdit yoluyla almaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.A., R.S.A. ve H.A. kendilerine ait işyerlerini almak için kendilerini ölümle tehdit eden ve silahlı olduklarını iddia ettikleri O.Ç., M.Ç. ve A.İ.Ç. hakkında polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheli şahısları dün gece 02.00 sıralarında düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan kontrollerde şüphelilerin üzerinden 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek, 2 adet bıçak ve 1 adet cop ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

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