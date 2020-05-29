Isparta'da işçi minibüsü yan yattı, 5 kişi yara almadan kurtuldu
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Isparta'da işçi minibüsü yan yattı, 5 kişi yara almadan kurtuldu

Isparta'da işçi minibüsü yan yattı, 5 kişi yara almadan kurtuldu Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi minibüsü yan yattı.

29.05.2020 05:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 05:21

Isparta'da işçi minibüsü yan yattı, 5 kişi yara almadan kurtuldu

ISPARTA - Isparta'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi minibüsü yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 4 işçi yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 00.30 sıralarında İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi istikametinden kent merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Çelik N. yönetimindeki 32 FY 324 plakalı işçileri taşıyan minibüs, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, daha sonra ise refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Aydınlatma direği kazadan sonra yan taraftaki tali yola devrilirken, minibüs iki teker üzerinde ağacın üzerine yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Çelik N. ile araçta bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 işçi yara almadan kurtuldu. Araçtaki 4 işçi tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Minibüs olay yerine gelen çekici yardımıyla götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Isparta'da işçi minibüsü yan yattı, 5 kişi yara almadan kurtuldu

Kaynak: İHA

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