Isparta'da iş hanında çıkan yangın hasara yol açtı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş hanında çıkan yangında bazı dükkanlarda hasar oluştu.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir iş hanında çıkan yangında bazı dükkanlarda hasar oluştu.

Leblebiciler Mahallesi Terziler sokakta bulunan bir iş hanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş hanındaki bazı dükkanlarda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen