Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » 3. Sayfa » Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama - Haberler

Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama

Isparta'da polisin yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

05.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:38
Isparta'da İran uyruklu şüphelilere narkotik baskını: 4 gözaltı, 3 tutuklama

'da polisin yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve yaygınlaşmasını engellemek adına çalışma başlattı. Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 1 Şubat'ta uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenleyen Narkotik Polisi, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramalarda, şüphelilerle birlikte, 104 adet metadon tablet, 6 adet suboxone tablet, 3.11 gram Afyon sakızı maddesi, 0.38 gram eroin maddesi ve 11 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirildi.


4 şüpheliye adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı


Yakalanan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler