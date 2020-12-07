Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
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Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

07.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:09

Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı Ekipler bir anlık dalgınlığından faydalanarak genç kadını indirdi İntihar girişiminde bulunan kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı Isparta'da genç bir kadın inşaat halindeki binanın en...

Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Ekipler bir anlık dalgınlığından faydalanarak genç kadını indirdi

İntihar girişiminde bulunan kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı

ISPARTA - Isparta'da genç bir kadın inşaat halindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, aldığı genç kadın, polislere zor anlar yaşattı.

Olay dün akşam 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4608 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. İnşaatın en üst katında genç bir kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnşaatın en üst katındaki kişinin S.G. isimli kadın olduğu anlaşıldı. İntihar etmek istediğini söyleyen kadın için itfaiye ekipleri hava yastığı açtı. Daha sonra ekipler, kadını ikna etmek için yanına çıktı. Bu sırada genç kadın inşaatın demirlerine tutunarak, aşağı sarktı. Kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, genç kadını kolundan tutarak kendilerine doğru çektiler. Binadan indirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenince ekiplere direndi. Bu anlarda polise zorluk çıkaran genç kadın, sakinleştirilerek önce ambulansla hastaneye daha sonra da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genç kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı
Isparta'da intihar girişiminde bulunan genç kadın ekiplere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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