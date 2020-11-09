Isparta'da ilk kez 'don önleme pervanesi' projesine hibe desteği verildi

Isparta'da ilk kez İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında elma bahçelerinin don olaylarından korunmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 'don önleme pervanesi' projesine hibe desteği sağlandı.

Isparta'da ilk kez İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında elma bahçelerinin don olaylarından korunmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilen 'don önleme pervanesi' projesine hibe desteği sağlandı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı 13. Etap kapsamında uygulanan proje ile Gönen İlçesi Senirce Köyünde bulunan 128 dekar elma bahçesinin olumsuz hava koşulları ve don olaylarından korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2 don önleme pervanesi alımı yapılan bu projenin toplam tutarı 399 bin TL olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı 399 bin liranın 199 bin 500 TL'sini hibe olarak karşılayacak.

Sistem don olayından koruyor

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Don Pervanesi diğer adı ile Rüzgar Makineleri; çiçeklenme döneminde yukarı tabakada hapsolmuş sıcak havayı çekmek suretiyle bahçe yüzeyindeki soğuk hava ile karıştırıp sıcaklığı artırarak mahsulleri don olayına karşı koruyan bir sistemdir. Bu sistemler 10-11 metre uzunluğunda kuleden, 5 metre uzunluğunda kanatlardan oluşmakta böylece 170 BG dizel motor yardımı ile 60 dekarlık alanda dondan koruma sağlamaktadır. Kendi otonom meteorolojik sistemlerine (Termometre, barometre, rüzgar gülü vb.) sahip olup, kendi kendine çalışabilmekte, ayrıca kendi yazılımı sayesinde uzaktan kumanda edilebilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı