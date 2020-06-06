Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
06.06.2020 04:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:15

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin Akay'ın kullandığı 42 H 0758 otomobil ile Mustafa Tekin idaresindeki 35 HLU 72 otomobil, Isparta-Konya kara yolu Felepınarı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bazı yaralıların Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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