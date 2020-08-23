Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
23.08.2020 22:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:38
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ata Şenol idaresindeki 23 E 4543 plakalı otomobil ile Furkan Aydemir yönetimindeki 32 PE 925 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 110. Cadde'de çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA