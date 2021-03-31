Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 16:00 sıralarında Isparta-İstanbul yolu Baladız kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 03 ER 460 plakalı ticari araç ile 34 MF 3168 plakalı panelvan minibüsün çarpışması sonucu 3 meyana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi kişi hayatını kaybetti 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen