Isparta'da ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı
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Isparta'da ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı

Isparta'da ihtiyaç sahiplerine ekmek yardımı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da bir fırıncı, tam kapanma sürecinde başlattığı ekmek yardımı kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Isparta'da bir fırıncı, tam kapanma sürecinde başlattığı ekmek yardımı kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

Fırın sahibi Bayram Dereli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ekmek dolaplarının üzerine "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun." yazısı astı.

Sosyal medyada da dikkati çeken kampanyaya çok sayıda kişi destek verdi.

Dereli, kampanya sayesinde çok sayıda ihtiyaç sahibine yardım edildiğini söyledi.

Salgın süresince kampanyayı sürdüreceklerini ifade eden Dereli, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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