Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası
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Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası

Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte Darıderesi-1 Barajı ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, içme sularında düzenli kontroller yapıldığını söyleyip, toplu şekilde zehirlenme vakalarının yaşanamadığını ifade etti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte Darıderesi-1 Barajı ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası, yalanlandı.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın; bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Isparta Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Belediyemize gün içerisinde vatandaşlarımız tarafından şehrimizin içme suyunu karşılayan kaynaklardan Darıderesi-1 Barajına ve su depolarımıza yönelik 'içme sularına zehir atılmış' şeklinde çok sayıda telefon gelmiştir. Bu hususun asılsız olduğunu ve vatandaşlarımızın bu tip söylentilere itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Isparta'da içme suyu depolarına zehir katıldığı iddiası
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Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte Darıderesi-1 Barajı ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası sosyal medyada gündeme gelmişti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, toplu zehirlenme vakalarına rastlanılmadığını belirtti.

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