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Isparta'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce, 95 personel ve 32 ekiple 709 adres eş zamanlı denetlendi.

ISPARTA (AA) - Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce, 95 personel ve 32 ekiple 709 adres eş zamanlı denetlendi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uygulamada polislerin Isparta Polisi yazılı kırmızı yelekleri kullandığı belirtildi.

Emniyetin, öğrenci kenti Isparta'da daha çok alan hakimiyeti kurarak yeni güvenlik modeli oluşturacağı bildirilen açıklamada, üniversite, kafeler, yurtlar ve metruk alanlar üzerinde analiz yapılarak planlı, hedef odaklı olarak uyuşturucu, fuhuş, rahatsızlık verici sözlü ve fiili hareketlerin engellenmesine yönelik sivil, resmi personel, bekçi ve özel devriye hizmetlerinin yakın zamanda Isparta sokaklarında görüleceği ifade edildi.

Son dönemde narkotik suçlarla mücadele biriminin apartlar bölgesinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yaptığı başarılı çalışmalarda işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Emniyetin uyuşturucu, kumar ve fuhuş başta olmak üzere suçla mücadelesinde etkin kullandığı 0505 318 3244 numaralı Whatsapp ve Bİp ihbar hattında da artış yaşandığı alanda yapılan çalışmalarda görülmektedir. Vatandaşlardan gelen bilgi ve ihbarların önemini bilen Isparta Emniyeti, yeni güvenlik konseptiyle bölge, aciliyet ve önem arz eden tüm konulara anında müdahale etmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Halkla ilişkilerin önemini bilen Isparta Emniyeti, hızlı ve etkin iletişim ve yapılan çalışmaların yeni fikirlerle geliştirilmesi amacıyla sosyal medya ağını da geliştirmiş, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından güncel bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca İHA ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi aktif olarak asayiş, trafik ve diğer suçlarla mücadele kapsamında kentin güvenlik ağını oluşturmaktadır. Yapılan analizlerle yol uygulama noktalarında, devriye hizmetlerinde ve trafik kontrollerinde etkin sonuçlar alınmaktadır."

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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