Isparta'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı - Haberler
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Isparta'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da hırsızlık zanlısı bir kişi tutuklandı

Isparta'nın Gönen ilçesinde bir motosiklet ve bahçelerden su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gönen ilçesinde bir motosiklet ve bahçelerden su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Koçtepe ve Baladız köylerinde sayaç ve motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüpheliler, A.A, N.E ve A.A yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A ve N.E adli kontrol şartıyla salıverilirken, A.A ise tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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