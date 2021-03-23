Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

23.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:37
Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ev ve işyerlerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bir işyerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aydır ev ve işyerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli olarak belirlenen M.S. takibe alındı. Polis düzenlediği operasyonla M.S.'yi gözaltına alırken, evinde yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin bir işyerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.S.'nin işyerine girdiği ve çekmeceleri karıştırarak, para çaldığı anlar yer alıyor. - ISPARTA

Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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