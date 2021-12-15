Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'nın Atabey ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Atabey ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Hasanören köyünde çeşitli adreslerden akü, motorlu hızar çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheliler M.S ve Ö.D. saklandıkları adreste yakalandılar.
Evde yapılan aramada, çalınan malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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