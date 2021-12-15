Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Atabey ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Atabey ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Hasanören köyünde çeşitli adreslerden akü, motorlu hızar çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda, şüpheliler M.S ve Ö.D. saklandıkları adreste yakalandılar.

Evde yapılan aramada, çalınan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Isparta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title