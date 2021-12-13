Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı

Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde 5 adet demir sulama kapağını çaldığı tespit edilen 1 kişi Jandarmanın Dedektifleri Suç Araştırma Timi JASAT tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde 5 adet demir sulama kapağını çaldığı tespit edilen 1 kişi Jandarmanın Dedektifleri Suç Araştırma Timi JASAT tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Su işleri Sulama Birliğine ait 5 adet demir sulama kapağını çaldığı tespit edilen M.G isimli şahıs, Jandarmanın Dedektifleri Suç Araştırma Timi JASAT ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu ortak operasyon sonucu ikamet ettiği evinde çalınan kapaklarla birlikte yakayı ele verdi. Ayrıca ekipler tarafından şahsın evinde yapılan aramada M.G isimli şahsa ait 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi, Jandarma tarafından gözaltına alınan M.G hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da hırsızlık operasyonu: 1 gözaltı

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