Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı
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Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı

Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent merkezi ve ilçelerdeki hayvan pazarları ile hayvan kesim yerlerindeki denetimlerini arttırdı.

Isparta'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent merkezi ve ilçelerdeki hayvan pazarları ile hayvan kesim yerlerindeki denetimlerini arttırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki canlı hayvan pazarında gerçekleştirilen denetimlere zaman zaman İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel de katılıyor. İl Müdürü Eyup Adıgüzel, denetimlerin halkın dini görevlerini sorunsuzca yerine getirebilmelerinin yanı sıra güvenilir et tüketiminin saplanması açısından önemli olduğunu söyledi. Denetimlerde satışı yapılan hayvanların sağlık kontrollerinin yapıldığını, kulak küpesi, pasaport ve nakil belgelerinin kontrol edildiğini ifade eden Adıgüzel, "Pazara gelen vatandaşlara ve satıcılara Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye kurallarına uymaları, dezenfeksiyon ve maske kullanmaları konularında uyarılarda bulunulmakta, Kurban hakkında bilgilendirici liftlet ve boşürler dağıtılmaktadır" dedi.

Öte yandan ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlar için de yol denetimleri yapıyor. Bu kapsamda canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz hayvan taşıyan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanıyor. - ISPARTA

Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı
Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı
Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı
Isparta'da hayvan pazarlarında denetimler arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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