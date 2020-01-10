Isparta'da hayvan hırsızlığı: 4 gözaltı
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Isparta'da hayvan hırsızlığı: 4 gözaltı

Isparta'nın Atabey ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

10.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:14
Isparta'da hayvan hırsızlığı: 4 gözaltı

'nın ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İslamköy'de M.K. sürüden iki koyununun çalındığını fark edince, durumu ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.E, Y.S, M.N ve R.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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