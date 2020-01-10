Isparta'da hayvan hırsızlığı: 4 gözaltı
Isparta'nın Atabey ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
10.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:14
Isparta'nın Atabey ilçesinde hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
İslamköy'de M.K. sürüden iki koyununun çalındığını fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, M.E, Y.S, M.N ve R.U'yu gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA