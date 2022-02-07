Isparta'da hayat normale dönüyor (3)

EĞİRDİR, ISPARTA (DHA) - 'ENERJİSİZ ŞEBEKEMİZ KALMAMIŞTIR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eğirdir ziyaretinin ardından Isparta kent merkezine döndü. Zafer Mahallesinde elektrik arızalarının giderilmesine ilişkin çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bakan Dönmez, açıklamanın ardından gazetecilere çay ikram etti.