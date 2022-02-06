Isparta'da hayat normale dönüyor (2)

ISPARTA (DHA) - Tbmm BAŞKANVEKİLİ BİLGİÇ: ŞOV AMAÇLI AÇIKLAMALAR GÖRÜYORUZ

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği, elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'da valilik bünyesinde 112 Çağrı Merkezi'nde kurulan kriz merkezinde konuştu. Sahada 614 personelle müdahale verildiğine dikkati çeken Bilgiç, bölgede bulunan muhalefet partilerin temsilcilerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Burada afet yaşandığı ve topyekun mücadele verildiğini belirten Bilgiç, "Cuma sabahından bu yana burada çalışmalar yapıyoruz. Başka siyasi partilerden arkadaşlar, dün gece yarısı Isparta'ya gelmişler. Sanki günlerdir Isparta'daymış gibi, vatandaşla veya bu işle meşgullermiş gibi, tamamen kirli siyaset ve şov amaçlı yapılan açıklamaları görüyoruz" dedi.

Ardından Eyüpler köyünü ziyaret eden Bakan Dönmez, soğuk hava deposunu gezdi. Daha sonra Eğirdir Sorkuncak köyüne giden Bakan Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet, burada da köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek ilçeden ayrıldı.

Ali ÇEVİKBAŞ-Kemal ERBEN/ISPARTA, -