Isparta'da hayat normale dönüyor

Kentte 3 Şubat'ta 9 saat boyunca etkili olan kar, metrekareye 90 kilograma yakın yağış getirdi. Enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle kent merkezi ve çevre ilçelerde elektrik kesintisi yaşandı. Yağış sonrası 3 bin 200 cadde ve sokak, belediye ekiplerince temizlendi. Bugün itibarıyla ulaşımla ilgili sorunlar giderildi.

Bu arada Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan kadın personelin 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, "7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile kreşlerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan bayan personellerin 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.