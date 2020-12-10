Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
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Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

10.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:05
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

Isparta'da trafik ekipleri, drone ile yaptıkları kontrollerde hatalı sollama yapan 3 araca para cezası uyguladı.

Isparta'da trafik ekipleri, drone ile yaptıkları kontrollerde hatalı sollama yapan 3 araca para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta-Antalya yolunun 25'inci kilometresinde drone ile havadan trafik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrollerde şerit ihlali, hatalı sollama, emniyet kemeri ve cep telefonu konusunda sürücüleri denetledi. Yaklaşık bir saat gerçekleştirilen kontrollerde 2 otomobil ve 1 çekiciye hatalı sollamadan dolayı 288'er lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin kentin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi
Isparta'da hatalı sollama yapan sürücülere ceza havadan geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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