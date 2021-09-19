Isparta'da hasta yakınının doktoru darbettiği anlar kamerada

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Baki Ünlü, hasta yakını O.M. tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, Dr. Ünlü olay sonrası darp raporu alıp, şikayetçi oldu.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis'te meydana geldi. Oğlu M.Y.M.'yi acil servise getiren O.M., henüz bilinmeyen nedenle Dr. Baki Ünlü ile tartışmaya başladı. O.M. bir süre sonra Ünlü'nün üzerine yürüyüp, tokat attı. Diğer sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası Dr. Baki Ünlü darp raporu alıp, O.M.'den şikayetçi oldu.

Öte yandan O.M.'nin doktoru darbettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kapıdan çıkıp, koridora doğru yönelen Dr. Baki Ünlü'nün arkasından gelen O.M.'nin üzerine yürüyüp, tokat attığı anlar kaydedildi. Olaya sağlık ve güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği de görüntülere yansıdı.