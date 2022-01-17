Isparta'da hasta yakınını dolandırmaktan yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da hasta yakınını dolandırmaktan yakalanan zanlı tutuklandı

Isparta'da hasta yakınını dolandırmaktan yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da bir hasta yakınının yaklaşık 100 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir hasta yakınının yaklaşık 100 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta Şehir Hastanesinde eşi tedavi gören O.Ş'nin dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

O.Ş'nin hasta eşinin vücudundaki yanıkları tedavi için ilaç tedarik edeceğini vadederek yaklaşık 100 bin lirasını, kendi hesaplarına havale ettirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen S.Ü'nün (48) yakalanması için Sakarya, İstanbul ve Isparta'da ortak operasyonlar yapıldı.

Ekipler, 141 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından Isparta'da olduğunu tespit ettikleri S.Ü'yü gözaltına aldı.

16 ilde 25 ayrı suça karışmaktan aranan S.Ü, emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, İlaç, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title