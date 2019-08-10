Isparta'da halk otobüsleri bayramın ilk 3 günü ücretsiz

10.08.2019 11:16

Isparta Belediyesi, S.S.18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nce yürütülen seferlerin Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde ücretsiz yapılacağı açıklandı.

Arefe günü (bugün) ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın ilk 3 günü otobüs seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30'da başlayacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA