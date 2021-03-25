Isparta'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Isparta'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'da jandarma ekipleri hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalayarak cezaevine teslim etti.

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Isparta'da jandarma ekipleri hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalayarak cezaevine teslim etti.

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, 'tefecilik yapmak', 'özel belgede sahtecilik', 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi', 'tehdit', 'basit yaralama' ve 'borçlunun ödeme şartını ihlali' suçlarından yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Firari şahıs, 25 Mart'ta jandarma ekipleri tarafından çalıştığı işyerinde yakalanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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