Isparta'da güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Isparta'da güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'da güvenlik kamerasına yansıyan motosiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Isparta'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Mahallesi'ndeki bir apartın önünden S.T'ye ait motosikletin çalınması üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili E.B, R.K, S.S.Ç. ve B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile R.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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