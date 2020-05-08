Isparta'da gül sezonu başladı
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Isparta'da gül sezonu başladı

08.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:59

Isparta'da gül sezonu başladıGÜLLER şehri Isparta'da, 2020 yılının gül sezonu açıldı.

Isparta'da gül sezonu başladı

GÜLLER şehri Isparta'da, 2020 yılının gül sezonu açıldı. Sezonun ilk gülleri toplanarak, alım merkezine teslim edildi. Gül üreticisi Muammer Dünder, "1 dekar tarladan 7 bin liralık gül çiçeği alıyorsun. Bunun 2 bin lirasını işçi parası, 2 bin lirasını diğer masraflara ayırdığın zaman 3 bin lira kazancın oluyor. İyi kazandıran bir iş" dedi.

Isparta'da, gül çiçeği hasat sezonu başladı. Çalışan işçiler sabahın erken saatinde gül bahçelerine girerek, gül çiçeklerini topladı. Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde üretici Muammer Dünder'e ait 70 dekar gül bahçesinde toplanan güller, işlenmek üzere alım merkezine teslim edildi. Büyüklüğüne göre işçi sayısının değiştiği gül bahçelerinde dekar başına 2 işçi hesabı yapılırken, mevsimlik işçiler kilo hesabıyla çalışıyor. Gül üreticisi çoğu zaman işçi bulamadığı için gülü toplayamıyor. Günlük toplanması gereken gül ise yapraklarını dökerek telef olunca üretici zarara uğruyor.

1 DEKARDAN 1 TON GÜL ÇİÇEĞİ

Bir işçinin günde 60- 70 kiloya yakın gül topladığını belirten gül üreticisi Muammer Dünder, "Benim bahçem 70 dekar ve ben 30 işçi çalıştırıyorum. Sabahın erken saatlerinde başlayan gül toplama işinin saat 18.00'e kadar sürdüğü oluyor. Yalnız bu yıl gül alımı yapan firmalar saat 16.00'dan sonra getirilen gülü yarı fiyatına alacaklarını duyurdu. Biz de ona göre hareket edeceğiz. 1 dekar tarladan sezon boyunca 1 ton dolayında gül çiçeği gelir. Seri gül toplayan bir işçi, akşama kadar 60-70 kilo dolayında gül toplar ve yevmiyesi 120- 140 lira arasında değişir" dedi.

'KAZANÇLI BİR İŞ'

Yurt dışında uzun yıllar çalışıp emekli olduktan sonra doğduğu kasabaya döndüğünü ve 70 dönüm tarla satın alarak 4 yıl önce gül dikimi yaptığını söyleyen Muammer Dünder, "Geçen yıl gülün kilogram fiyatı 7 lira olarak belirlendi. 1 dekar tarladan 7 bin liralık gül çiçeği alıyorsun. Bunun 2 bin lirasını işçi parası, 2 bin lirasını diğer masraflara ayırdığın zaman 3 bin lira kazancın oluyor. İyi kazandıran bir iş" diye konuştu.

'2 MİLYON ÇİÇEKTEN 1 KİLO GÜLYAĞI'

Senir beldesinde gülyağı fabrikası bulunan iş insanı Hasan Kınacı, bölgelerinde güllerin açmaya başlaması ile fabrikadaki gül kazanlarının da yandığını söyledi. Hasan Kınacı, "Sezonumuz başladı hayırlı olsun. 1985 yılından bu yana aile olarak gülcülükle uğraşıyoruz. Isparta'da gül sezonu 800 rakımda mayısta başlar, 1600 rakımda temmuz ayında sona erer. Sezon boyunca Isparta'da 13 bin ton dolayında gül çiçeği toplanarak fabrikalara getirilir ve gülyağı çıkarılır. Toplanan güller alım merkezlerinde bir araya getirilir, daha sonra fabrikaya nakledilir. Burada çuvallardan yere boşaltılır ve daha sonra kazanlara alınarak kaynatılır. Buharlaşan ağır yağ damıtılarak gülyağı haline getirilir. 1 kilogram gülyağı için 2 milyon gül çiçeğine ihtiyaç duyulur" dedi.

'KİLOSU 5-6 BİN EURO'YDU'

Gülyağının geçen yıl 5-6 bin eurodan satıldığına işaret eden Hasan Kınacı, "Koronavirüs nedeniyle birçok yer kapandı. Kozmetik firmalarının bu yıl ne yapacaklarını bilemiyoruz. Geçen yıl 7 bin eurodan başladı, 5 ila 6 bin Euro arasında satılan gülyağı dolar ve eurodaki yükselmeyle birlikte ne olur bilemiyoruz. Benim kanaatimce fiyat düşer gibime geliyor. Sektörde ufaktan sıkıntılar başladı. Bu da üretimin gereğinden fazla artmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Isparta'da gül sezonu başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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