Isparta'da gece başlayan kar yağışı tedirgin etti

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bir hafta önce, 11 saat aralıksız yağan, kentin büyük bölümünü elektriksiz bırakan kar yağışının ardından yeniden başlayan yağış, kent sakinlerini tedirgin etti.

Kentte gece başlayan kar yağışı sonrası Isparta Belediyesi ekipleri yollarda temizleme çalışması başlattı. Çalışmalara Devlet Su İşleri ile İl Özel İdare ekipleri de destek verdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. İl Özel İdare ekipleri ilçe ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için gece boyunca yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Şehrimizde beklenen kar yağışının akşam saatlerinde başlamasıyla tüm ekiplerimiz araç ve iş makinelerimizle çalışmalarımıza başladık. Batıkent, Binbirevler ve Dere mahallelerimiz başta olmak üzere farklı noktalarda karla mücadele çalışmasına katılan mesai arkadaşlarımı ziyaret ettim. Belediye meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızın da koordinasyona destek verdiği çalışmalar şehrimizin her bölgesinde aralıksız devam ediyor" diye konuştu.