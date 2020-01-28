Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü

28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:56

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kayacan (69), ilçeye bağlı Şeyhler köyündeki tarlasında, park halindeyken freni boşalan traktörünün altında kaldı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Kayacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayacan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: AA