Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü
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Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

28.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:56
Isparta'da freni boşalan traktörün altında kalan kişi öldü

'nın ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kayacan (69), ilçeye bağlı köyündeki tarlasında, park halindeyken freni boşalan traktörünün altında kaldı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Kayacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayacan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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