Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi
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Zabıta Müdürlüğü, Isparta, Yerel

Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi

Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden oluşan bir heyet işyerlerini denetledi Isparta'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden oluşan bir heyet, korona virüs nedeniyle fiyat artışı yaşandığı iddia edilen ürünlerle ilgili...

30.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:35
Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi

Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi

Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden oluşan bir heyet işyerlerini denetledi

ISPARTA - Isparta'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü'nden oluşan bir heyet, korona virüs nedeniyle fiyat artışı yaşandığı iddia edilen ürünlerle ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Yeni tip korona virüs(kovid-19) salgının Türkiye'ye girmesinin ardından özellikle maske, dezenfektan ve kolonya fiyatlarında artış yaşandığı iddiaları üzerine Isparta Ticaret İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger'in başkanlığında oluşturulan bir heyet, maske, dezenfektan ve kolonya satışı yapan firmalar ile eczanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde özellikle dezenfektan ve kolonyaların satış fiyatları kontrol edilirken, fiyat karşılaştırmaları birkaç ay öncesinin faturaları üzerinden gerçekleştirildi.

"Fiyat artışının nereden kaynaklandığıyla ilgili denetim yapıyoruz"

Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, haksız kazanca karşı denetimlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Kimi zaman belediyemiz, kimi zaman il emniyet müdürlüğü ve sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte bu denetimler gerçekleştiriliyor. Çok üzücü ama gerçek olan bir şey var ki tek bir nefesine dahi hükmedemediğimiz hayatımızı tehdit eden şu dönemde şiddetle ihtiyacımız olan bu ürünlerin yüksek fiyatlarla satılması üzücü. Biz bu ürünlerin fiyat artışının nereden kaynaklandığı konusunda denetimlerimizi yaparak, bakanlığımızı bilgilendiriyoruz. Bunlarla ilgili haksız kazanç sağladığı tespit edilenlere bakanlığımız tarafından yaptırım uygulanmaktadır" dedi.

"50 kuruş olan maskelerin 10 liraya satıldığı bilgisi geliyor"

Türkiye'nin dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele ettiğinin altını çizen Ülger, birkaç ay önce 50 kuruşa satılan tıbbi maskelerin şuanda 10 liraya satıldığı yönünde bilgiler aldıklarını söyledi. Bu fiyat artışlarının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydeden Ülger, "Burada en büyük yaptırım gücü bakanlığımıza ait. Biz tespit ettiğimiz fiyat artışlarını bakanlığımıza bildiriyoruz. Gerekli idari yaptırım kararları oradan uygulanmaktadır" diye konuştu.

Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi

Kaynak: İHA

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Isparta'da 'fiyat artışı' denetimi
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