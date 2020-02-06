Isparta'da fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı
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Isparta'da fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı

Isparta'da etkili olan fırtına nedeniyle bir restoranın cam bölümünün kırılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

06.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:24
Isparta'da fırtına nedeniyle restoran camının kırılması sonucu 5 müşteri yaralandı

'da etkili olan fırtına nedeniyle bir restoranın cam bölümünün kırılması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırdı.

Rüzgarın akşam saatlerinde fırtınaya dönüşmesi sonucu Sanayi Mahallesi'ndeki bir restoranın camı parçalandı.

Bu sırada restoranda bulunan müşterilerden Ertuğrul Savaş Gürdal (43), Mehmet Erkan Babaoğlu (49), Onur Bayramoğulları (44), Yılmaz Bay (38), Emine Çeliktepe (19) kırılan cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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