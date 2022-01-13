Isparta'da firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da firari hükümlü yakalandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'nin bir ikamette olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, firari hükümlüyü yakaladı.

"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu belirlenen M.K, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

Trafik eğitimi alan jandarma personeline 2 saat sonra kırmızı ışıkta geçtiği için ceza uygulandı

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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