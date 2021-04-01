Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A'nın merkeze bağlı Bozanönü köyündeki adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 14 gün 40 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A, işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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