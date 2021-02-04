Isparta'da firari hükümlü yakalandı
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Isparta'da firari hükümlü yakalandı

04.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:36
Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde firari hükümlü jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde firari hükümlü jandarma ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N.O'nun ilçeye bağlı Büyükkabaca köyündeki adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen jandarma ekibi, firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

E.N.O'nun "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan E.N.O, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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