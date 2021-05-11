Isparta'da firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı
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Isparta'da firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı

Isparta'da firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Isparta'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında "yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan firari F.K'nin merkezde bir adreste olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen polis, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

F.K, işlemlerinin ardından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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