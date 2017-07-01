Isparta'da Fetö/pdy Operasyonu

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ihraç edilmiş 3 kamu görevlisinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmalarına devam ediyor.



Soruşturmalar kapsamında ekipler, ihraç edilmiş 3 kamu görevlisini gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.