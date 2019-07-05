Isparta'da FETÖ/PDY operasyonu

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA