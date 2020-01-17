17.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:53

Isparta'da FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü, tutuklandı. Tutuklananlardan birinin örgütün Mersin emniyet sorumlularından olduğu öne sürüldü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 14 Ocak'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde suç delili olabilecek 29 cep telefonu, 10 wifi cihazı, 20 sim kart, 7 SD kart, 6 flash bellek, 2 harici hard-disk, 4 tablet bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 sahte kimlik/sürücü belgesi, 44 bin 120 TL değerinde çek, 103 bin 800 TL ve 20 bin dolar ele geçirildi.

15 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 13'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA

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